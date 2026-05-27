وقال نائب رئيس الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري محمد أكبر زاده إن "احتمال الحرب ضئيل بسبب ضعف العدو"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "متأهبة ومجهزة".

في المقابل، قال ترامب خلال اجتماع لإدارته إن بلاده "غير راضية" عن المقترحات الإيرانية الحالية، مضيفا أن إيران "تريد بشدة إبرام اتفاق"، لكنه لوح بإمكانية "حسم الأمر" إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم أفضل.

وتتواصل الجهود الدبلوماسية، بوساطة تقودها باكستان، لإنهاء الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في فبراير الماضي.

وفي مؤشر على استمرار الخلافات، أعلن الحرس الثوري أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظورا على "الدول المعادية"، بينما أكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن هدف واشنطن وتل أبيب ما زال "إسقاط الجمهورية الإسلامية".

وجاءت التصريحات بعد اتهام طهران لواشنطن بخرق وقف إطلاق النار عبر غارات استهدفت مواقع صواريخ وزوارق إيرانية في جنوب البلاد، فيما شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.