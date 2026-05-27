وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة ‌في ‌البيت ⁠الأبيض "إيران عازمة للغاية، وترغب بشدة في ⁠التوصل ‌إلى اتفاق. لم ⁠تصل إلى

ذلك بعد... ⁠نحن غير ​راضين عن ⁠الاتفاق، ​لكننا سنكون راضين. إما ​أن نصل إلى ذلك أو سنضطر إلى إنهاء المهمة".

وأكد أنه "لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي".

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة بي.بي.إس نيوز إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب.

⁠وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن ‌التقرير الذي بثه ‌التلفزيون ‌الإيراني الرسمي ويستشهد بمسودة ‌إطار ‌عمل ⁠أولي وغير رسمي ⁠لمذكرة ‌تفاهم ⁠بين إيران والولايات المتحدة "غير ⁠صحيح"، وإن ⁠المذكرة المشار إليها "ومختلق بالكامل".

وأعلن التلفزيون ⁠الإيراني الرسمي، الأربعاء، أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي ‌غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.

وأضاف ‌أنه "بموجب هذا الإطار ستسمح إيران ‌بعودة حركة ‌الملاحة التجارية ⁠عبر مضيق هرمز إلى مستويات ⁠ما ‌قبل الحرب في ⁠غضون شهر".

وتنبثق مذكرة التفاهم ⁠الأميركية الإيرانية الناشئة من محادثات غير مباشرة انطلقت ⁠بعد الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، مع اضطلاع باكستان بدور الوسيط الرئيسي ⁠بين الطرفين.

واندلعت الحرب بعد تصعيد حاد بين إيران وإسرائيل في وقت سابق من هذا العام، إذ تبادل الجانبان الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة، مما أدى إلى تعطيل حركة الشحن في الخليج وجر الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري، وأثار مخاوف من ‌نشوب صراع إقليمي أوسع.