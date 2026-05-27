ويأتي طلب زيلينسكي بعد أيام من هجوم روسي كان من الأعنف على أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، استخدمت فيه موسكو حوالى 600 مسيّرة و35 صاروخا بالستيا و50 صاروخ كروز.

وطلب زيلينسكي في رسالته إلى ترامب "مساعدتنا في تأمين هذه الأداة الفعالة للحماية من الإرهاب الروسي، أي صواريخ باتريوت PAC-3 وأنظمة إضافية، لوقف الصواريخ البالستية الروسية وغيرها من الهجمات الصاروخية الروسية".

وتعليقا على هذه الرسالة، أقر مسؤول في الرئاسة الأوكرانية لوكالة فرانس برس بأنّ إمكانية إيجاد ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي المتقدّمة التي يقدمها حلفاء كييف الغربيون، أمر "معقّد".

وأشار إلى "تباطؤ الإمدادات" من خلال النظام الذي يسمح لحلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة نيابة عن كييف.