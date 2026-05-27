وهبطت الطائرة الجديدة في قاعدة نيفاتيم الجوية، حيث ستنضم إلى السرب الجديد للتزويد بالوقود الذي افتُتح الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتُعد الطائرة الأولى ضمن صفقة تشمل ست طائرات KC-46 تم شراؤها عبر بعثة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الولايات المتحدة، ضمن برنامج واسع لتحديث وتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي.

وتوفر طائرات KC-46 قدرات متقدمة في مجال التزويد الجوي بالوقود، ما يسمح بزيادة مدى العمليات ومدة بقاء الطائرات المقاتلة في الجو، إضافة إلى مهام النقل والدعم اللوجستي متعددة الاستخدامات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إدخال الطائرة الجديدة يمثل "تعزيزاً كبيراً" لقدرات سلاح الجو، خصوصا في ظل ما وصفه بـ"الحرب متعددة الجبهات" والعمليات بعيدة المدى.