وأورد التقرير الذي نشر الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن سلطة الطيران المدني الصينية أخرت، خلال الأشهر القليلة الماضية، الموافقة النهائية التي تسمح لطائرات "إيرباص" بالوصول إلى البلاد ودخول الخدمة.

وسلمت الشركة الأوروبية أقل عدد من الطائرات التجارية في الربع الأول منذ 2009، وقال رئيسها التنفيذي جيوم فوري الشهر ‌الماضي إن التأخير يرجع ‌إلى "مسألة إدارية" عطلت نحو 20 طائرة كانت متجهة إلى الصين.

وقال فوري في مؤتمر عبر الهاتف لإعلان نتائج "إيرباص"، في 28 أبريل الماضي، إن المسألة جرى حلها منذ ذلك الحين، وإن الطائرات التي لم تسلم ستشحن ‌في الربع الثاني، إلى جانب عمليات ‌التسليم المعتادة خلال الربع.

وقال ⁠المدير المالي توماس توبفر في المؤتمر نفسه، إن "إيرباص" راكمت مخزونا بقيمة نحو 5 مليارات يورو (5.82 مليار دولار) خلال الربع، وهو مستوى أعلى بكثير من العام السابق، مشيرا ⁠إلى أن توقف التسليم ‌إلى الصين هو السبب الرئيسي لذلك.

وأضاف أن الطائرات "صنعت وأصبحت ⁠جاهزة، لكنها لم تكن قابلة للتسليم" بسبب الأمور الإدارية.

وفي ⁠يناير الماضي، ذكرت "رويترز" أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية تجري رحلات اختبار لتقييم طائرة "كوماك سي 919" لاعتمادها، ​وهو ما سيسمح لشركة صناعة الطائرات ⁠الصينية بتسويق الطائرة للشركات الغربية لأول مرة.

وفي الوقت الراهن، لا تستطيع شركات الطيران الأوروبية وغيرها من شركات الطيران الغربية تشغيل طائرات "كوماك".

ومن شأن شهادة السلامة الأوروبية أن تعظم كثيرا الانتشار العالمي لـ"كوماك"، إذ تنافس الطائرة "سي 919" مباشرة طائرات "إيرباص إيه 320"، و"بوينغ 737" في أكبر شريحة من سوق الطائرات بالعالم.

ولم ترد "إيرباص" ووكالة سلامة الطيران ‌الأوروبية وسلطة الطيران المدني الصينية و"كوماك"، بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.