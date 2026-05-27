وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده تأمل أن "تلتقي الأطراف المعنية في منتصف الطريق"، معربا عن دعم بكين للجهود الدبلوماسية والوساطات الجارية، خصوصا تلك التي تقودها باكستان.

وأضاف وانغ، خلال تصريحات في مجلس الأمن الدولي، أن الصين تواصل التنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية بالأزمة، مشددا على ضرورة احترام الهدنة والسعي لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وجاءت تصريحات الوزير الصيني في وقت اتهمت فيه طهران واشنطن بخرق وقف إطلاق النار، بعد هجمات أميركية استهدفت مواقع صواريخ وزوارق إيرانية في جنوب البلاد.