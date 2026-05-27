ووصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية"، فيما قال نظيره البريطاني كير ستارمر إن المعاهدة تمثل "أكبر خطوة إلى الأمام" في العلاقات الدفاعية بين البلدين منذ جيل.

وبحسب الحكومة البولندية، سيمهد الاتفاق لإجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل معلومات استخباراتية، إضافة إلى التعاون في مجالات الأمن السيبراني والأمن الصحي.

وأكد ستارمر أن التعاون الجديد سيمكن البلدين من مواجهة "التهديدات الأمنية الحديثة"، بينما شدد توسك على أن موقع بولندا الجغرافي قرب روسيا وبيلاروس وأوكرانيا يجعل التهديدات الأمنية "واقعاً دائما".

وتعد بولندا أكبر دول الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي من حيث عدد السكان، كما تخصص أكثر من 4.8 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي هذا العام.