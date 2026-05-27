وكان من المتوقع أن يركز الاجتماع على المحادثات الجارية مع إيران لإنهاء الحرب، إلى جانب ملفات اقتصادية أخرى.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "بناء على الظروف الجوية السيئة المحتملة غداً، سنعقد اجتماع الحكومة في البيت الأبيض ونرجئ رحلة الحكومة إلى كامب ديفيد".

وتشهد منطقة واشنطن منذ أيام أمطارا غزيرة، مع توقعات باستمرار الأحوال الجوية السيئة.

وكان منتجع كامب ديفيد قد استضاف في السابق محطات دبلوماسية بارزة، بينها اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978، وقمة فلسطينية إسرائيلية عام 2000.