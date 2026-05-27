وقال فانس في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز إن الرسالة تعكس "القيادة الأخلاقية" التي يحتاجها العالم للتعامل مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا.

وكان البابا قد دعا في أول رسالة عامة له إلى وضع ضوابط واضحة للذكاء الاصطناعي وتأثيراته على البشرية، مجدداً إدانة الكنيسة لكل أشكال "العبودية والاتجار بالبشر وتحويلهم إلى سلعة".

ويعرف فانس بعلاقاته الوثيقة بقطاع التكنولوجيا، كما يعد الملياردير إيلون ماسك من أبرز داعميه السياسيين.

وجاءت تصريحات فانس بعد سجال بين البيت الأبيض والفاتيكان بشأن سياسات الهجرة الأميركية، إضافة إلى تباينات مرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.