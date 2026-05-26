ووقع الانفجار داخل مصنع تابع لشركة نيبون دايناويف للتغليف في مدينة لونغفيو، ما أدى إلى استنفار واسع لفرق الإطفاء والطوارئ.

وقال رئيس الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة كوليتز سكوت غولدستين إن السلطات تمتلك معلومات بشأن العمال المفقودين، لكنها "لن تنشر هذه المعلومات حالياً".

وأكد بيان مشترك للشركة ووكالات الاستجابة الأولية وقوع وفيات جراء الانفجار، بينما تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث والتقييم داخل الموقع.