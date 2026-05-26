وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الانفجار وقع على بعد نحو 60 ميلا بحريا من العاصمة مسقط، مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها رغم تسرب كمية من الوقود إلى المياه.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة النفط العملاقة "أولمبيك لايف"، المملوكة لشركة يونانية، كانت تبحر قرب مسقط في طريقها إلى خارج خليج عُمان وقت الحادث، ولم تكن تحمل أي شحنة.

وذكرت شركة "سبرينغفيلد للشحن"، المدير الفني للسفينة، أن الناقلة تعرضت لـ"اصطدام بجسم مجهول" نحو الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، لكنها بقيت مستقرة وقادرة على العمل.

وأضافت الشركة أن التقييم الأولي أظهر أضرارا في أحد خزانات الوقود، مع رصد بقعة زيتية في المياه، مشيرة إلى أن التسرب تم احتواؤه لاحقاً.

وتعود ملكية السفينة إلى شركة "أولمبيك شيبنغ آند مانجمنت" اليونانية، التي تعد امتدادا لإمبراطورية الشحن التي أسسها قطب الملاحة الراحل أرسطو أوناسيس.