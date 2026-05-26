وقال المسؤولون إن إيران تسعى إلى تخفيف أزمتها الاقتصادية عبر استعادة السيطرة على جزء من أصولها المجمّدة لدى الغرب، التي تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار، إضافة إلى استعادة إمكانية الوصول إلى أسواق النفط العالمية، من دون تقديم تنازلات في برنامجها النووي تسمح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان النصر.

وتشير الصحيفة إلى أن إيران تجاهلت، إلى حد كبير، الضربة الأميركية الأخيرة التي قُتل فيها عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني، واستمرت في المفاوضات يوم الثلاثاء.

كما بعثت إيران بإشارة مفادها أن الضربات لن تؤدي إلى تعطيل المفاوضات. وبقي كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، في قطر يوم الثلاثاء لإجراء محادثات، بعدما وصل إليها قبل يوم.

وقال المسؤولون للصحيفة إن إيران أخرت الإعلان عن مقتل عدد من أفراد الحرس الثوري الإيراني في الضربة، بهدف إبقاء المحادثات على مسارها.

وكان قاليباف قد وصل إلى قطر قبل يوم لمعالجة النقاط العالقة، بما في ذلك الأموال الإيرانية المجمّدة والتفاصيل المتعلقة بإعادة فتح المضيق، بحسب المسؤولين.