وقال الرئيس الأكبر سنا الذي انتخب في تاريخ الولايات المتحدة، عبر منصته "تروث سوشال" بعد خضوعه للفحص الطبي في مستشفى عسكري قرب واشنطن "سارت الأمور بشكل ممتاز".

وقد خضع ترامب لفحصه الطبي السنوي، الثلاثاء، في وقت تنتشر تكهنات كثيرة حول صحته، وذلك في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني قرب واشنطن.

وعادة ما يُنشر ملخص للفحوصات الطبية التي يخضع لها الرئيس بعد ساعات أو أيام قليلة. إلا أن مستوى التفاصيل يخضع لتقدير البيت الأبيض.

يؤكد الرئيس الجمهوري باستمرار تمتعه بصحة بدنية وعقلية جيدة، لا سيما بالمقارنة مع سلفه الديموقراطي جو بايدن.

لكن منذ عودته إلى السلطة في يناير 2025، شوهد الرئيس الأميركي مرات عدة بكدمات على يده اليمنى، أخفاها أحيانا بالمكياج، وعُزيت إلى استخدامه المنتظم للأسبرين كعلاج لأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما كشفت الإدارة أن دونالد ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة وغير خطيرة تُسبب تورما وتشنجات.

في أكتوبر، خضع دونالد ترامب لفحصه الطبي الثاني لعام 2025. وأشار التقرير الذي نُشر بعد هذا الفحص الروتيني إلى أنه "يتمتع بصحة ممتازة" وأن عمر قلبه "أصغر بنحو 14 عاما" من عمره الحقيقي.