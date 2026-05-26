وأفادت هيئة الأركان المشتركة في بيان بأن "الشمال أطلق مقذوفا غير محدَّد باتجاه بحر الغرب"، في إشارة إلى البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين. ولم يتضمن البيان اية تفاصيل إضافية.

تأتي عملية الإطلاق هذه بعد تقارير أوردتها حديثا وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" نقلا عن مصادر حكومية عن احتمال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

ولم يؤكد أيٌ من البلدين الزيارة حتى الآن.

وفي مطلع أبريل، أجرت بيونغ يانغ تجارب عدة على صواريخ باليستية قصيرة المدى تهدف بحسب وسائل الإعلام الرسمية إلى "التحقق من خصائص وقوة رأس حربي لقنبلة عنقودية".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا في منتصف مايو، إلى تعزيز وحدات الجيش على الخطوط الأمامية لمواجهة "العدو اللدود" كوريا الجنوبية، على ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

ولا تزال الدولتان الجارتان في حالة حرب عمليا، إذ انتهى نزاعهما عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.