وأوضحت الوكالة أن هذا الشخص يحمل اسم غلام رضا خاني شكراب.

وكانت السجون الإيرانية قد دخلت في تحدٍ جديد أمام النظام الإيراني، وذلك بعد إعلان سجناء سياسيين خلال شهر مايو الجاري الإضراب عن الطعام لإجبار السلطة على وقف موجة الإعدامات المتصاعدة، والتي وصلت إلى 612 إعداما منذ احتجاجات يناير الماضي، وفق تقديرات منظمات حقوقية.

ويأتي الإضراب عن الطعام ضمن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" التي أطلقها سجناء سياسيون في 56 سجنا بإيران، وأنهت أسبوعها الـ118، ويتوقع أن تواصل تصعيدها.

وبالتزامن مع هذه التحركات، تواصل السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام، وأحدثها إعدام 3 سجناء من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة داخل سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد، وسجين رابع في سجن "أرومية".