وذكر الحرس الثوري، في بيان، أنه أطلق أيضاً النار على طائرة مسيّرة من طراز RQ-4 ومقاتلة من طراز F-35 خلال ما وصفه بمحاولة استهداف المنطقة.

وأضاف البيان أن إيران "تحتفظ بحق الرد المشروع والحاسم" على أي انتهاك أميركي لوقف إطلاق النار، في ظل التوترات المستمرة بين طهران وواشنطن.

من جانبه، توعد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي برد "حاسم وساحق" على أي هجمات تستهدف القوات المسلحة الإيرانية، عقب الضربات الأميركية الأخيرة على أهداف في جنوب إيران.

ورغم التصعيد العسكري، بقيت ردود المسؤولين الإيرانيين محدودة نسبياً حتى الآن، وسط استمرار الاتصالات السياسية المرتبطة بمذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين.

ماذا حدث؟

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي نفّذ، الإثنين، ما وصفته بـ"ضربات دفاعية" في جنوب إيران، استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية يُشتبه في استخدامها لزرع ألغام في المنطقة.

وقال المتحدث باسم سنتكوم، الكابتن تيم هوكينز، إن القوات الأميركية "نفذت ضربات دفاعية في جنوب إيران لحماية قواتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية"، مضيفا أن العمليات جاءت في إطار الرد على أنشطة اعتُبرت تهديدا مباشرا للقوات الأميركية في المنطقة.

وأوضح هوكينز أن الأهداف شملت مواقع لإطلاق الصواريخ، إضافة إلى قوارب إيرانية كانت "تحاول زرع ألغام"، مؤكدا أن القيادة المركزية "تواصل الدفاع عن قواتها مع ضبط النفس خلال فترة وقف إطلاق النار".