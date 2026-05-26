وأكد رئيس المركز الوطني لإدارة المناخ والأزمات التابع لمنظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، أحد فازفي، ضرورة ترشيد استهلاك المياه بسبب إجهاد مائي في مدن كبرى مثل طهران وكراج ومشهد وأصفهان، وفقا لما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وقال فازفي: "معدل هطول الأمطار هذا العام 225 ملم مقابل 217 ملم متوسطا طويل الأجل، أي أعلى بنسبة 4 بالمئة"، مشيرا إلى أن الزيادة تركزت في يناير وأبريل (+25 بالمئة)، بينما انخفضت في أبريل ومايو.

وتواجه محافظات مثل طهران وقم وقزوين وسمنان ومركزي وجيلان نقصاً حادا.

وفي طهران تحديداً، لم تتجاوز الأمطار 155 ملم مقابل متوسط 250 ملم، أي انخفاض بنسبة 38 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى تاريخي.

وأوضح فازفي أن التوزيع المطري متفاوت بين المحافظات؛ فتشارك طهران وألبرز حوضا مائيا واحداً يعانيا من أزمة حادة.

أما مشهد، فتعاني من "جفاف بشري" بسبب الكثافة السكانية وتدابير التحكم في المنابع التي قلصت تدفق المياه للسدود، رغم هطول أمطار طبيعي في خراسان رضوي. وتواجه أراك وساوه أزمة مماثلة.

وحث السكان في مشهد وطهران وساوه وأراك وكراج على ترشيد الاستهلاك لتجنب نقص مياه الشرب، محذرا من أن الأزمة قد تطال القطاع المنزلي وليس الزراعي فحسب.