وذكرت السلطات الأميركية خلال مؤتمر صحفي أنه لم يعد هناك خطر حدوث انفجار كارثي للخزان الذي يحتوي على مادة ميثيل ميثاكريلات في منشأة "جي كيه إن آيروسبيس ترانسبارنسي سيستمز" في غاردن غروف قرب لوس أنجلوس.

وكانت السلطات قد أمرت نحو 50 ألف من سكان غاردن غروف بإخلاء منازلهم يوم الجمعة بعد أن ارتفعت حرارة الخزان وتراكم الضغط داخله.

وأدى اكتشاف تشقق في الخزان يوم الأحد إلى انخفاض درجة الحرارة الداخلية، مما أزال خطر حدوث انفجار كارثي، بحسب ما قالت السلطات الاثنين.

ولا يزال الخزان، الذي يحتوي على ما بين 6 آلاف و7 آلاف غالون (22 ألفا و700 إلى 26 ألفا و500 لتر) من مادة ميثيل ميثاكريلات، يبرد يوم الاثنين، وبدأ الغاز يتحول إلى سائل، مما خفف الضغط على الحاوية.