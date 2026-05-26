وأضاف روبيو، في تصريحات للصحفيين على متن طائرته خلال زيارته إلى مدينة جايبور الهندية، أن "المضائق يجب أن تكون مفتوحة، وستُفتح بأي شكل من الأشكال، لذلك ينبغي أن تظل مفتوحة".

مفاوضات مستمرة حول صياغة الاتفاق

وفي السياق نفسه، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن التفاوض على صياغة اتفاق مع إيران لا يزال مستمرا، موضحا أن هذه العملية "قد تستغرق بضعة أيام".

وتأتي تصريحات روبيو في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، وسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة بين واشنطن وطهران.