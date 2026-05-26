وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن اليورانيوم المخصب سيتم "فورا" تسليمه إلى الولايات المتحدة وتدميره هناك، أو تدميره في مكانه بالتنسيق مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن العملية يجب أن تتم بحضور "لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادلها".

ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير إلى وكالة أمريكية محددة أو إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كما لم يتبين ما إذا كانت تصريحاته تعكس اتفاقا تم التوصل إليه أو مطلبا تفاوضيا أو رؤية أمريكية ضمن المحادثات الجارية.

ملف نووي حساس في قلب المفاوضات

ويُعد مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يُقدّر بنحو 400 كيلوجرام، أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن إطار اتفاق مع إيران "تم التفاوض عليه إلى حد كبير"، في إشارة إلى تقدم في المحادثات، رغم استمرار الخلافات حول التفاصيل الأساسية.

نتنياهو: تفكيك كامل للبرنامج النووي

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي اتفاق نهائي يجب أن يضمن "القضاء على التهديد النووي الإيراني"، بما في ذلك تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم ونقل المخزون خارج البلاد، مؤكدا أنه ناقش هذا الموقف مع ترامب خلال اتصال هاتفي مؤخرا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف المعنية بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.