وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في صحراء أتاكاما، على بعد نحو 31 كيلومترا من بلدة كالاما، وعلى عمق يقارب 100 كيلومتر، دون تسجيل تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

لا خطر من تسونامي

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في تشيلي أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي، مؤكدة عدم تسجيل إصابات أو أضرار جسيمة حتى الآن.

اهتزازات في عدة مناطق

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهزات الأرضية شعر بها سكان مناطق أريكا وتاراباكا وأنتوفاغاستا وأتاكاما، فيما أظهرت مشاهد بثتها قناة "تي في إن" تساقط بضائع من أرفف المتاجر الكبرى نتيجة قوة الهزة.

دولة تقع على حزام زلزالي نشط

وتُعد تشيلي واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، بسبب وقوعها على تقاطع ثلاث صفائح تكتونية هي: صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة أنتاركتيكا.

ورغم ذلك، يرى العديد من السكان المحليين أن الزلازل التي تقل عن 7 درجات لا تُعد عادةً سببا للقلق الكبير.

تاريخ زلزالي عنيف

وتحتفظ تشيلي بسجل من أقوى الزلازل في التاريخ الحديث، إذ شهدت عام 1960 زلزال فالديفيا الذي بلغت قوته 9.5 درجة، وهو الأقوى المسجل عالميا، وأدى إلى مقتل نحو 9,500 شخص.

كما ضرب زلزال قوي بقوة 8.8 درجة البلاد عام 2010 قبالة السواحل الوسطى، وتسبب في تسونامي أسفر عن مقتل أكثر من 520 شخصا.