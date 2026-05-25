واستهدف الهجوم الإلكتروني الطائرة التي كانت تقل جون هيلي أثناء عودته إلى بريطانيا بعد زيارة للقوة المتمركزة إستونيا، الخميس الماضي، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وأوضح المصدر أن الطائرة لجأت إلى استخدام أنظمة ملاحة احتياطية لتحديد مواقعها لثلاث ساعات من الطيران بعد تعطيل الإشارات الفضائية ونظام تحديد المواقع "جي بي إس".

ولم يقتصر التشويش على نظام تحديد المواقع فقط، بل منع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من الاتصال بالإنترنت، وعطل أجزاء من لوحة العدادات داخل قمرة قيادة الطائرة "داسو فالكون 900 إل إكس" التي يستخدمها الملك تشارلز.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، بدأ التشويش منذ بداية الرحلة ولم يستطع الطيارون إعادة تشغيل الإشارات أثناء التحليق.

وصف مصدر دفاعي لصحيفة "ديلي ميل" هذا الفعل بأنه “هجوم روسي متهور”، مضيفا أن سلاح الجو الملكي مستعد جدًا للتعامل مع مثل هذه الأنشطة.

ولم يعرف بعد ما إذا كان وزير الدفاع البريطاني هو المستهدف بالتحديد، وليست هذه أول مرة تشوش فيها موسكو على إشارات الطائرات البريطانية، إذ سبق لها أن قامت بتشويش نظام "جي بي إس" لطائرة كانت تقل وزير الدفاع السابق غرانت شابس عام 2024.

وجاءت هذه الحادثة بعد تقارير عن تحليق طائرات روسية على بعد حوالي 6 أمتار فقط من طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

ونفذت طائرات روسية طلعات خطيرة بسرعة تتجاوز 500 ميل قرب طائرة "رافال ريفيت جوينت" فوق البحر الأسود الشهر الماضي.

ونفذ الطيران الروسي ما يعرف بمناورة "كريزي إيفان" المصممة لإرباك العدو، ما تسبب في تعطيل نظام الطيار الآلي وتفعيل إجراءات الطوارئ.

ودان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الحادثة، قائلاً إنها تندرج ضمن "حملة الكرملين لترهيب الطائرات والسفن الحربية البريطانية".