وبحسب ما نقله موقع "بوليتيكو"، الإثنين، عن مسؤولين مطلعين، ستسافر فون دير لاين، ومفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس، الثلاثاء إلى ليتوانيا للقاء قادة ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا لتعزيز تنسيق الرد المشترك.

وأوضحت المصادر أن الزيارة ستركز، إلى جانب "إظهار التضامن مع دول البلطيق"، على تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة عبر صياغة خطط التمويل والتخطيط الرئيسية التابعة للمفوضية الأوروبية.

وأصدرت ليتوانيا إنذارا جويا، الأربعاء الماضي، بعد رصد طائرة مسيرة قرب حدودها مع بيلاروسيا، ما أدى إلى تفعيل مهمتي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمراقبة الأجواء في البلطيق.

جاء ذلك بعد سقوط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى روسيا فوق منشأة تخزين نفطية خالية في لاتفيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت فون دير لاين في رسالة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إن "التهديدات العلنية الروسية ضد دول البلطيق غير مقبولة تماما. تتحمل روسيا وبيلاروسيا مسؤولية مباشرة عن الطائرات المسيّرة التي تعرض حياة الناس وأمنهم على الجبهة الشرقية للخطر. وسترد أوروبا بوحدة وقوة".

وحذرت دول البلطيق الثلاث من أن موسكو تحاول استغلال هذه الحوادث لإحداث شرخ بين أوكرانيا وحلفائها في الاتحاد الأوروبي، وأصدرت بيانا مشتركا رفضت فيه "حملة التضليل الروسية الصارخة والاتهامات المفبركة عقب انتهاكات المجال الجوي، والتي تستخدمها روسيا بلا خجل للتغطية على إخفاقاتها العسكرية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في فبراير خطة لتعزيز دوله الأمامية في ظل مخاوف من أن حرب روسيا في أوكرانيا وأساليبها الهجينة قد تضر بالاقتصادات المحلية.

وفي ذات السياق، تعمل المفوضية الأوروبية على خطط لمساعدة الدول على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية عبر برامج مشتريات وتطوير مشتركة.