وبحسب الوكالة، فإن قاليباف وعراقجي في الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا.

ونقلت عن مصدر مطلع أن المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب.

كما ذكر المصدر أن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ضمن الوفد في الدوحة لبحث إمكانية الإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.