وبحسب الوكالة، أفاد مصدران بأن نتنياهو، أبلغ مقربين منه في أحاديث خاصة أن إسرائيل لا تتمتع بقدرة تذكر على التأثير على قرارات ترامب بشأن ⁠إيران، في الوقت الذي يتفاوض فيه الرئيس الأميركي على اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت قبل نحو 3 أشهر.

جاءت تعليقات نتنياهو، التي نقلها لرويترز مسؤولان إسرائيليان في وقت يتم فيه استبعاد إسرائيل إلى حد كبير من المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف الحرب التي اندلعت شرارتها بقصف أميركي إسرائيلي مشترك، بحسب الوكالة.

ويطالب نتنياهو بالاحتفاظ بإمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبرها إسرائيل تهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وهو شرط ربما يعرقل التوصل إلى اتفاق إذا أصرت إيران على وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين، المشاركين في الأحاديث الخاصة مع ‌نتنياهو، إن رئيس الوزراء عبر ⁠عن مخاوفه بشأن مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها حاليا.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الاتفاق سيتضمن فتح إيران لمضيق ⁠هرمز مقابل رفع الولايات ‌المتحدة لحصارها البحري، على أن يتبع ذلك مفاوضات أخرى حول القضايا النووية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه على الرغم من أن الاتفاق لا يعالج على الفور شواغل إسرائيل بشأن برنامج إيران النووي ومخزوناتها، فإن نتنياهو يدرك أن إسرائيل "ليس لديها أي وسيلة للتأثير على الرئيس (ترامب) في الوقت الراهن".

وتحدث ترامب ونتنياهو عبر الهاتف ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوع الماضي، وهي فترة كان المسؤولون الإسرائيليون يقولون خلالها إن إسرائيل تستعد للعودة إلى شن غارات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف البنية ‌التحتية للطاقة في إيران.

وبعد أول محادثة من المحادثات الثلاث، والتي جرت ليلة الثلاثاء، سأل الصحفيون ترامب عما قاله لنتنياهو. وأجاب ترامب "إنه شخص رائع للغاية، وسيفعل كل ما أريده أن يفعله".