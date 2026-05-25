وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن "سفر عراقجي إلى نيويورك لم يعد قائما بسبب مشكلة في التأشيرة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن عراقجي تلقى دعوة للمشاركة في جلسة خاصة لـمجلس الأمن الدولي حول السلم والأمن الدوليين، تُعقد بمبادرة من الصين، والمقرر انعقادها الثلاثاء.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الاتصالات بين واشنطن وطهران تسارعا ملحوظا، ضمن جهود وساطة تقودها باكستان وأطراف إقليمية أخرى، بهدف تضييق الفجوات والتوصل إلى تفاهم محتمل بين الجانبين.

من جانبه، نقل المسؤول الأميركي السابق والمحلل السياسي سكوت جينينغز، الأحد، عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الاتفاق بين واشنطن وطهران قد أُنجز بنسبة كبيرة، ويركز على فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني.

وقال المصدر إن الاتفاق مع إيران لم ينجز بعد (اكتمل بنسبة 95 بالمئة، لكن هناك نقاش حول بعض الصياغات)، ولن يتم توقيع أي اتفاق اليوم، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن مرحلتين: الأولى فتح مضيق هرمز ومنح الاقتصاد العالمي متنفسا، وكذلك موافقة إيران على التخلي عن اليورانيوم المخصب.

أما الخطوة الثانية فهي تسليم المواد النووية، وعندها يمكن منح إيران تخفيفا للعقوبات.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لن تعطي إيران أموالا مقابل لا شيء، ولن تحصل طهران على أموال أو تخفيف للعقوبات مقدما.

وأشار إلى أن عناصر في الحرس الثوري الإيراني نشرت "دعاية مزيفة" لمحاولة إفشال المفاوضات.