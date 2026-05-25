وذكرت مصادر مطلعة على المحادثات أن شي أصبح "صوتاً مرتفعاً ومضطرباً" عندما تحدث عن زيادة اليابان لإنفاقها العسكري وتخفيف القيود الدستورية على قواتها الدفاعية، معتبراً ذلك تهديداً للسلام الإقليمي.

ووصف المصادر هذا الجزء من القمة بأنه "الأكثر سخونة"، مما فاجأ المسؤولين الأميركيين، حيث لم يكن موضوع اليابان مدرجاً ضمن المواضيع المخطط لها مسبقاً.

ووفقاً لتقارير صحفية يابانية، رد ترامب على شي مدافعاً عن تاكايتشي، مؤكداً أن اليابان بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الآتية من كوريا الشمالية، في محاولة منه لتهدئة حدة الانتقادات التي وجهها جين بينغ.

وبعد انتهاء القمة مباشرة، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" برئيسة الوزراء اليابانية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لليابان وتعزيز التحالف بين البلدين.

تأتي هذه التطورات في وقت ترفع فيه اليابان، تحت قيادة تاكايتشي المحافظة، إنفاقها الدفاعي باتجاه هدف 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى لتعديل سياساتها الأمنية التي كانت سائدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتُعد هذه الحادثة مؤشراً على استمرار التوترات بين الصين واليابان، خاصة في ظل تعزيز التحالف الأميركي الياباني، وتُبرز التحديات التي تواجه العلاقات الأميركية الصينية رغم محاولات التهدئة التكتيكية.

يذكر أن دونالد ترامب أجرى زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، حيث التقى رئيس الجمهورية شي جين بينغ وعقدا عدة اجتماعات.