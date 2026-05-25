ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن خامنئي "محاصر فعليا" في موقع غير معلن، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء والسعاة، ما يعرقل سرعة الرد على المقترحات الأميركية.

وأضاف المسؤولون أن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل داخل مؤسسات الدولة الإيرانية، الأمر الذي تسبب في بطء التقدم بالمباحثات.

موافقة مبدئية

وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، فإن مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة لمسودة الاتفاق الحالية، بينما توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حسم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن مجتبى خامنئي أصيب خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي.

ومنذ ذلك الحين، لم يظهر خامنئي علناً أو عبر أي تسجيل مصور أو صوتي، وسط اعتقاد بأنه يتبع إجراءات أمنية مشددة لتجنب استهدافه.

وأكدت المصادر أن العديد من قادة النظام الإيراني يقيمون حالياً داخل ملاجئ محصنة ويتجنبون التواصل المباشر إلا في أضيق الحدود، خشية الاختراقات الاستخباراتية.

وقال مسؤول أميركي إن مشهد التواصل داخل القيادة الإيرانية "أشبه بمسلسل كوميدي"، مضيفاً أن القادة الإيرانيين يعيشون حالة من الإحباط والتخبط بسبب القيود الأمنية الصارمة.