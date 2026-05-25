وأوضحت وسائل ⁠الإعلام أن ⁠الرجل ​يدعى عباس ​أكبري.

⁠وتزايدت في إيران عمليات الاعتقال والإعدام، خصوصا المرتبطة باحتجاجات الشتاء الماضي، منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وبحسب منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، فإن إيران هي ثاني أكثر دولة تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد الصين.

وتؤكد السلطات الإيرانية أن الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في يناير، بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى "أعمال شغب مدعومة من الخارج".

أقرت الحكومة بمقتل أكثر من 3000 شخص خلال التظاهرات، وهي حصيلة قالت إنها تشمل عناصر أمن ومدنيين.