قال وزير الخارجية ماركو روبيو، الإثنين، إن الولايات المتحدة إما ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل مع هذا البلد "بطريقة أخرى".
وأوضح روبيو للصحفيين في نيودلهي أن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف "البدائل".
وأضاف: "هناك أمر قوي جدا على الطاولة من حيث قدرتهم على فتح المضيق، وإجراء مفاوضات حقيقية وهامة ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".
وتابع: "إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم".
وصرح روبيو: "اعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية، ربما اليوم"، في إشارة إلى الاتفاق المحتمل.
وأضاف للصحفيين خلال مغادرته العاصمة الهندية بعد قيامه بزيارة رسمية: "لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها (...) إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ أو يطلق صواريخ باتجاهها، فإن لإسرائيل كل الحق في الرد".