ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله: "لا يزال هناك أخذ ورد بشأن بعض التفاصيل، وبعض العبارات المهمة لنا وأخرى مهمة لهم".

وأضاف أن "النظام الإيراني بصيغته الحالية لا يتحرك بسرعة، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يمر عبر جميع مراحل الموافقة".

وأشار المسؤول إلى أن واشنطن تعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة للاتفاق، لكنه أكد أن "ما إذا كان ذلك سيتحول إلى اتفاق نهائي لا يزال سؤالا مفتوحا".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن توقيع الاتفاق مع إيران "غير متوقع اليوم".

وأضافت الوكالة أن إيران وافقت "من حيث المبدأ" على التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع الحصار الأميركي.

كما أشارت إلى أن واشنطن تعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني وافق على الإطار العام لمسودة الاتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن "الوقت في صالحنا".

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح".

وأضاف: "لا مجال لارتكاب أي أخطاء.. علاقتنا مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية".