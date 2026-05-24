وحسب المعلومات المتداولة، فإن الصاروخ الذي سبب هذا الوهج الهائل من نوع "كروز"، ويعرف باسم "كي إتش 101"، ويطلق من الجو.

وجاء الصاروخ في خضم موجة صاروخية مكثفة ضربت العاصمة الأوكرانية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد.

وقالت الوزارة إن "القوات الروسية نفذت ضربة مكثفة باستخدام منظومات أوريشنيك وصواريخ إسكندر وكينجال وتسيركون، استهدفت مواقع القيادة العسكرية الأوكرانية".

واعتبرت أن الضربة جاءت ردا على "هجمات إرهابية" أوكرانية استهدفت منشآت مدنية داخل روسيا.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات، إن "روسيا شنت هجوما على مدينة بيلا تسيركفا في محيط كييف باستخدام صاروخ من طراز أوريشنيك".

وأضاف: "أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط أو تحييد 55 صاروخا و549 هدفا جويا مسيّرا".

ودوت أصداء الانفجارات في أنحاء كييف بعد الواحدة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي، بعد أن حذر سلاح الجو الأوكراني عبر قناته على تطبيق "تلغرام" من أن روسيا قد تطلق صاروخ "أوريشنيك" البالستي.

وتداولت مواقع التواصل مقاطع مصورة قيل إنها توثق لحظة استهداف محيط كييف برشقات صاروخية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر، السبت، من أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا باستخدام صاروخ "أوريشنيك"، مستشهدا بمعلومات مخابراتية من أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وهاجمت روسيا أوكرانيا مرتين بالفعل بصاروخ "أوريشنيك"، وهو صاروخ تفاخر الرئيس فلاديمير بوتين بأنه من المستحيل اعتراضه بسبب سرعته التي تبلغ أكثر من 10 أمثال سرعة الصوت.