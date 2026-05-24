وأوضح المسؤول لـ"فرانس برس"، أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم، أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا، من بينهم جنود في الجيش الباكستاني.

وأظهرت صور انتشرت من موقع التفجير عربة قطار محطمة ومقلوبة على جانبها، بينما كان أشخاص يبحثون بين الحطام عن ناجين.

وشوهد آخرون يحملون ضحايا غارقين في الدماء على نقالات، بعيدا عن العربة المنحرفة عن مسارها، بينما كانت قوات الأمن المسلحة تنتشر المكان.

وصرح مسؤول لـ"فرانس برس"، بأن القطار الذي كان يقل أفرادا من الجيش وعائلاتهم كان متجها من كويتا إلى بيشاور شمال غربي باكستان.

وأضاف المسؤول أن القطار كان يعبر إشارة مرور في تشامان باتاك بمدينة كويتا "عندما اصطدمت سيارة مفخخة بإحدى العربات، مما أدى إلى انفجار هائل".

وتحطمت النوافذ ودمرت سيارات مجاورة من جراء الانفجار.

وصرح مسؤول آخر لـ"فرانس برس"، أن أفراد الجيش كانوا مسافرين للاحتفال بعيد الأضحى.

وتعد بلوشستان أفقر مقاطعات باكستان وأكبرها مساحة، وهي متأخرة عن بقية البلاد في جميع المؤشرات تقريبا، بما في ذلك التعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية.

ويتهم الانفصاليون البلوش الحكومة الباكستانية باستغلال موارد الغاز الطبيعي والمعادن الوفيرة في الإقليم، من دون أن يعود ذلك بالنفع على السكان.