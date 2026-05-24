وقال ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن الرجل الذي أطلق رصاصات عدة ليلة السبت في واشنطن "كان له تاريخ من العنف، ويبدو أنه كان مهووسا بالبيت الأبيض".

وكتب ترامب: "أشكر جهاز الخدمة السرية الرائع وعناصر إنفاذ القانون على الاستجابة السريعة والمهنية الليلة لمسلح قرب البيت الأبيض. كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا بالمبنى الأعز في بلدنا".

وذكر جهاز الخدمة السرية أن أفراد الأمن أطلقوا النار على مسلح أطلق النار ⁠على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض أثناء وجود ترامب داخله، مضيفا أن المهاجم توفي بعد نقله إلى المستشفى مساء السبت.

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، اقترب شخص من نقطة التفتيش الواقعة عند تقاطع ‌شارعي 17 وبنسلفانيا قرب البيت الأبيض، وأخرج مسدسا من حقيبته وبدأ في ‌إطلاق النار ‌على أفراد الأمن.

وذكر الجهاز أن أفراد الأمن ردوا بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به.

وقال البيان إن أحد المارة أصيب أيضا بطلق ناري، لكن لم يتضح مدى ‌خطورة إصابته.

وذكر ⁠مسؤول أمني لـ"رويترز"، أنه تم التعرف على ⁠المشتبه به الذي أطلق النار، على أنه شخص "يعاني اضطرابات نفسية"، مشيرا ⁠إلى أن السلطات "سبق أن أصدرت له أمرا بالابتعاد".

وقالت الخدمة السرية إن أيا من أفراد الأمن لم يصب في الهجوم.

وتأتي هذه الواقعة بعد نحو شهر من قيام مسلح بإطلاق النار داخل فندق استضاف ‌حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، مما دفع ترامب ومسؤولين آخرين إلى مغادرة المكان على عجل.