وسقط المبنى قبل الفجر أثناء عاصفة رعدية في مدينة أنجليس بإقليم بامبانغا.

وقال القيادي في الشرطة جيس مينديز إن أكثر من 100 من رجال الشرطة وموظفين حكوميين خرين هرعوا لإنقاذ أولئك الذين يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض.

وذكر مينديز، الذي كان في موقع انهيار المبنى، أنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع وفيات، لكنه أضاف أن بعض العمال الـ22 الذين تمكنوا من الخروج من المبنى تعرضوا لإصابات.

ولم يتمكن على الفور من تحديد عدد العمال المحاصرين في المبنى المنهار، لكن جاي بيلايو مدير مكتب الإعلام في مدينة أنجليس، قال إن 30 عاملا على الأقل ربما لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، نقلا عن رئيس عمال البناء الذي تمكن من الفرار خارج المبنى أثناء سقوطه.