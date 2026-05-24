ونشرت مراسلة شبكة "إيه بي سي نيوز" سيلينا وانغ مقطع فيديو قالت إنها سجلته أثناء بث مباشر من الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، قبل أن تدوي الطلقات في المكان.

وأضافت وانغ: "بدا الأمر وكأنه العشرات من الطلقات النارية.. قيل لنا أن نركض إلى غرفة الإحاطة الصحافية".

وأظهرت المشاهد حالة ارتباك وتحركا سريعا للصحافيين وعناصر الأمن، بينما سمع دوي إطلاق نار قدر بما بين 20 و30 طلقة، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز".

وقالت الشبكة إن جهاز الخدمة السرية الأميركي أمر الصحافيين المتجمعين في الحديقة الشمالية بالتوجه فورا إلى غرفة الإحاطة الإعلامية، بالتزامن مع انتشار أمني واسع وإغلاق محيط البيت الأبيض.

كما أظهرت لقطات أخرى لحظة وقوع إطلاق النار أثناء بث مباشر كان يجريه أحد المذيعين على الهواء، فيما سارعت القوات الأمنية إلى تأمين المنطقة وإبعاد الموجودين.

ولم تصدر السلطات الأميركية حتى الآن تفاصيل كاملة بشأن دوافع الحادث أو عدد الإصابات، بينما أعلن جهاز الخدمة السرية لاحقا مقتل مطلق النار بعد اشتباك مع عناصر الأمن.