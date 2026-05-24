وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي إن عناصره ردوا بإطلاق النار بعدما بادر المسلح بإطلاق النار عند نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى حيث توفي لاحقا.

وأشار الجهاز إلى إصابة أحد المارة أيضا خلال تبادل إطلاق النار، من دون الكشف عن حالته الصحية.

وكانت الشرطة وقوات الأمن قد انتشرت بكثافة في محيط البيت الأبيض، فيما أغلقت مداخل المنطقة عقب الحادث، بالتزامن مع وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل المقر الرئاسي لمتابعة المفاوضات الجارية مع إيران.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل أن عناصر المكتب شاركوا في دعم جهاز الخدمة السرية خلال التعامل مع الحادث.