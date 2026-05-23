وأفادت وكالة فرانس برس بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان موجودا داخل البيت الأبيض وقت الحادث، حيث كان يتابع المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي كاش باتيل أن عناصر المكتب يساندون جهاز الخدمة السرية الأميركية في التعامل مع الحادث.

ونقلت رويترز عن مسؤول في إنفاذ القانون الأميركي قوله إن المشتبه به في إطلاق النار أصيب بعد استهدافه من قبل عناصر الأمن، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال صحافيون كانوا داخل المجمع الرئاسي إنهم تلقوا أوامر بالركض والاحتماء داخل غرفة الإحاطة الصحافية، فيما تحدث شهود عن سماع "عشرات الطلقات النارية" قبل أن تبدأ قوات الأمن بإغلاق المنطقة.

كما أظهرت مشاهد من محيط البيت الأبيض انتشارا كبيرا لعناصر الشرطة والحرس الوطني، بينما واصل جهاز الخدمة السرية جمع المعلومات بشأن ملابسات الحادث.