وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن المكالمة مع نتنياهو "كانت جيدة جدا"، وذلك بعد اتصالات أجراها مع قادة من الشرق الأوسط وتركيا وباكستان بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران.

وتأتي المكالمة في وقت أعلن فيه ترامب أن اتفاق السلام مع إيران أصبح "شبه مكتمل"، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز ضمن تفاهم أوسع في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن تايمز"، فقد تم التوافق على الصياغة النهائية لمسودة اتفاق سلام شامل، على أن ترفع إلى قيادتي البلدين للحصول على الموافقة النهائية قبل الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وتقول التسريبات إن الاتفاق يهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ ستة أسابيع إلى تسوية دائمة، مع فتح مسار تفاوضي لاحق بشأن الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية.

وشارك في صياغة المسودة مسؤولون بارزون من الجانبين، بينهم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إضافة إلى جاريد كوشنر.