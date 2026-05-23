وكانت السلطات أصدرت أوامر بإخلاء نحو 40 ألف شخص في مقاطعة أورانج كاونتي بعد تسرب مادة"ميثيل ميثاكريلات" القابلة للاشتعال من خزان صناعي، مع مخاوف من انتشار أبخرة سامة أو وقوع انفجار واسع.

وقال قائد العمليات كريغ كوفي إن حرارة الخزان ارتفعت إلى 32 درجة مئوية، بعدما كانت 25 درجة فقط قبل ساعات، مشيرا إلى أن الحرارة ترتفع بمعدل درجة واحدة تقريبا كل ساعة.

وأوضح أن فرق الطوارئ تعمل على تبريد الخزان ومنع امتداد الخطر إلى خزان آخر أكبر حجما قد يؤدي انفجاره إلى كارثة أوسع.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية قيام فرق الإطفاء برش الخزان بكميات كبيرة من المياه، فيما تواصل السلطات إقامة حواجز لمنع تسرب المواد السامة إلى المجاري المائية والمحيط.

وأكدت وكالة حماية البيئة الأميركية أن المادة المتسربة قد تسبب أضراراً تنفسية وعصبية خطيرة عند التعرض لها، إضافة إلى تهيج الجلد والعينين.