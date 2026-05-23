وقال ترامب، في بيان من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إنه أجرى اتصالا وصفه بـ"الجيد جدا" مع عدد من قادة الشرق الأوسط، بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وأكد ترامب أن "اتفاقا جرى التفاوض عليه إلى حد كبير" بين الولايات المتحدة وإيران وعدد من الدول المشاركة في الاتصالات، مشيرا إلى أن فتح مضيق هرمز سيكون جزءا من التفاهم المرتقب.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه أجرى أيضا اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إن المحادثة "سارت بشكل جيد للغاية".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أسابيع من الحرب والتصعيد المتبادل، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها باكستان ودول خليجية لاحتواء الأزمة ومنع عودة المواجهة العسكرية.