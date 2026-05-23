وصدرت أوامر بإجلاء نحو 40 ألف شخص في منطقة غاردن غروف بمقاطعة أورانج جنوب شرق لوس أنجليس الجمعة، بسبب تسرب من الخزان قد يؤدي إلى انتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة ويثير خطر وقوع انفجار.

ويحتوي الخزان على 26 ألف لتر من ميثيل ميثاكريلات، وهو سائل قابل للاشتعال يُستخدم في صناعة البلاستيك، وحذّر رجال الإطفاء من خطورة الوضع.

وقال قائد العمليات في مكان الحادث كريغ كوفي السبت إن فريق طوارئ توجه إلى المنطقة ليلًا، سعيا لتحييد خطر "الانفجار المحتمل" الذي قد يشكله خزان إضافي سعته أكثر من 55 ألف لتر في حال انفجار الخزان البالغة سعته26 ألف لتر. وتمكن الفريق من معاينة مقياس الحرارة على الخزان الرئيسي.

وأضاف في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "يؤسفني أن أبلغكم أن الحرارة وصلت إلى 32 درجة. صباح أمس، كانت 25 درجة عندما غادرنا. وترتفع درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة تقريبا كل ساعة، وهذا هو الخبر السيئ".

وأوضح أن رجال الإطفاء يبحثون عن سبل لتبريد الخزان.

وأظهرت لقطات جوية نشرتها محطات تلفزة محلية رش الخزان البالغة سعته 128 ألف لتر بخراطيم من المياه.

ولم تُسجَّل بعد أي إصابات ولم تظهر أي مؤشرات إلى سبب التسرب الذي أُبلغ عنه الخميس.

وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية إن ميثيل ميثاكريلات مادة مهيِجة للجلد والعينين والأغشية المخاطية لدى البشر.

وتعمل السلطات على وضع حواجز لمنع المواد السامة من تلويث مجاري مياه الأمطار والأنهار التي تصب في المحيط.

وحذر منشور على موقع الوكالة من "آثار على التنفس لدى البشر بعد التعرض لاستنشاق حاد (على مدى قصير) أو مزمن (على مدى طويل)".

كما أفادت الوكالة بأنه "تم الإبلاغ عن أعراض عصبية لدى البشر بعد التعرض لاستنشاق حاد".