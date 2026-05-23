ولفت روبيو إلى أن "هناك احتمال بأن يكون لدى أميركا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة".

وقال روبيو، الجمعة، إن بلاده أحرزت "بعض التقدم" في المفاوضات مع إيران، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لم يحدث بعد، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا بهذا الشأن.

وأضاف أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، معربا عن أمله في فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن "مطامحها النووية".

من جانبه، قال ​الجيش الباكستاني ⁠اليوم السبت إن رئيس الأركان عاصم ​منير أجرى ‌محادثات مثمرة للغاية مع الرئيس ‌الإيراني ‌ومسؤولين كبار آخرين خلال زيارته لطهران ‌التي استهدفت ‌بحث ⁠سبل إنهاء الحرب مع إيران.

وأضاف ⁠في ‌بيان أن ⁠المفاوضات التي جرت ⁠خلال الساعات ​الأربع والعشرين ⁠الماضية ​أسفرت عن تقدم مشجع ​نحو التوصل إلى تفاهم نهائي.

وكشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، عن عقبات على طريق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الهادفة إلى إنهاء الحرب.

وترتبط العقبات بفتح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر به نحو خمس صادرات الطاقة عالميا، وبتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وفقا لمصادرنا.

وتطالب إيران بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وانسحاب الجيش الأميركي من المنطقة، مقابل فتح مؤقت للمضيق.

كما تطلب طهران قبول مناقشة وضع برتوكول للمرور الآمن لفتح المضيق، قبل الذهاب إلى مهلة من 30 يوما.

وفي سياق متصل، تطالب إيران بـ"آلية محددة لرفع العقوبات، مقابل تسليم كمية من اليورانيوم المخصب".

وكان تفاهم سابق ينص على رفع نسبة من العقوبات، مقابل تسليم جزء من اليورانيوم المخصب، وفق مصادرنا.