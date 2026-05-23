وترتبط العقبات بفتح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر به نحو خمس صادرات الطاقة عالميا، وبتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وفقا لمصادرنا.

وتطالب إيران بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وانسحاب الجيش الأميركي من المنطقة، مقابل فتح مؤقت للمضيق.

كما تطلب طهران قبول مناقشة وضع برتوكول للمرور الآمن لفتح المضيق، قبل الذهاب إلى مهلة من 30 يوما.

وفي سياق متصل، تطالب إيران بـ"آلية محددة لرفع العقوبات، مقابل تسليم كمية من اليورانيوم المخصب".

وكان تفاهم سابق ينص على رفع نسبة من العقوبات، مقابل تسليم جزء من اليورانيوم المخصب، وفق مصادرنا.

وغادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران، السبت، من دون التوصل لتفاهم تام بخصوص المبادئ الأولية للاتفاق.

وتهدف جهود الوساطة الإقليمية التي تقودها باكستان إلى تضييق الخلافات بين إيران والولايات المتحدة، بعد أسابيع من الحرب التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق من السبت، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن كبير المفاوضين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أبلغ منير خلال محادثات في طهران أن الولايات المتحدة "ليست طرفا صادقا في المفاوضات".

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن منير التقى أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي عقد معه اجتماعين سابقين.

وتشير التقارير إلى أن المحادثات ركزت على وثيقة من 14 نقطة اقترحتها إيران، وتعتبرها الإطار الرئيسي للمناقشات، بالإضافة إلى التركيز على الرسائل المتبادلة بين الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله "إننا بعيدون جدا وقريبون جدا في الوقت نفسه من التوصل إلى اتفاق، لكن المسؤولين الأميركيين يواصلون تغيير مواقفهم"، وفق تعبيره.

واعتبر أن إحدى القضايا المهمة تتمثل في الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران، لكن "إنهاء الحرب أولويتنا، بما في ذلك لبنان"، وفق المتحدث.

وأكد بقائي أن "هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا، والعداء الأميركي تجاه إيران طويل الأمد، لذلك لا يمكن توقع التوصل إلى نتيجة في وقت قصير".