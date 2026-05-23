وقالت وكالة "ريا نوفوستي" إن "عدد القتلى من جراء الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بلوغانسك إلى 10 أشخاص فيما لا يزال 11 آخرين في عداد المفقودين وعمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية".

وكانت تقارير إعلامية روسية سابقة أشارت، وفي وقت سابق، إلى أن طائرات أوكرانية مسيرة شنت هجوما على مهجع الكلية الذي كان يضم 86 طالبا، مما أدى إلى انهيار المبنى، مشيرة إلى مقتل 6 وإصابة 39 على الأقل، فيما تحدثت عن 15 مفقودا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كلف وزارة الدفاع الروسية الجمعة بإعداد مقترحات للرد على الهجوم، بينما طلب من وزارة الخارجية إطلاع المجتمع الدولي على هذه الجريمة التي ارتكبتها القوات الأوكرانية.

وعقد بوتين مساء الجمعة، اجتماعا لأعضاء مجلس الأمن الروسي، لمناقشة قضايا تتعلق بوزارة الداخلية، والهجوم الأوكراني على لوغانسك.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية على خطوط التماس يتحول إلى وضع كارثي، مع تفاقم ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية على نطاق واسع.