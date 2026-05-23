وأعلن رئيس المؤتمر، الدبلوماسي الفيتنامي دو هونغ فييت، عدم التوصل إلى توافق لاعتماد الوثيقة الختامية، مؤكدا أن المؤتمر "ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق بشأن أعماله الجوهرية".

ويعد هذا الإخفاق الثالث على التوالي بعد فشل مراجعتي 2015 و2022، ما يعكس اتساع الانقسامات بين القوى النووية الكبرى بشأن قضايا نزع السلاح والانتشار النووي.

وشهدت المفاوضات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، خلافات حادة حول ملفات إيران وكوريا الشمالية، إضافة إلى غياب أي دعوة مباشرة لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن معاهدة بديلة لـ"نيو ستارت".

وحذر خبراء ومنظمات دولية من تراجع فعالية المعاهدة، في وقت تمتلك فيه الدول النووية التسع أكثر من 12 ألف رأس نووي، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.