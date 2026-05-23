ووقع الانفجار داخل منجم "ليوشينيو" للفحم في مقاطعة شانشي، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 201 عامل من أصل 247 كانوا داخل المنجم وقت الحادث.

وأكدت السلطات مقتل ثمانية عمال، بينما لا يزال 38 شخصا محاصرين تحت الأرض، وسط عمليات إنقاذ متواصلة.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل "كل الجهود" لإنقاذ المحاصرين ومعالجة المصابين، مطالبا بإجراء تحقيق شامل في أسباب الحادث.

وأشارت التقارير إلى ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون داخل المنجم، فيما وصفت حالة بعض العمال المحاصرين بأنها "حرجة".

وتعد شانشي مركز صناعة الفحم في الصين، التي لا تزال تسجل حوادث متكررة في قطاع التعدين رغم تشديد إجراءات السلامة خلال السنوات الأخيرة.