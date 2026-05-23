وقالت فرق الإطفاء إن الخزان يحتوي على 26 ألف لتر من مادة "ميثيل ميثاكريلات" القابلة للاشتعال، محذرة من احتمال وقوع تلوث كيميائي واسع أو انفجار كبير.

وأوضح قائد شرطة مدينة غاردن غروف أمير الفرا أن أوامر الإخلاء تشمل حوالى 40 ألف شخص، رغم رفض آلاف السكان مغادرة المنطقة حتى الآن.

وأكدت السلطات عدم تسجيل إصابات، فيما تتواصل الجهود لاحتواء التسرب ومنع وصول المواد السامة إلى المجاري المائية والمحيط.