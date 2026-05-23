ونقل موقع "أكسيوس" وشبكة "سي بي إس" عن مسؤولين أميركيين أن اجتماع ترامب تناول تطورات المحادثات مع طهران والخيارات المطروحة إذا فشلت المفاوضات، فيما أكدت الشبكة الأميركية أن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال تنفيذ ضربات جديدة، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الحرب بيت هيغسيث ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، إلى جانب مسؤولين كبار في البيت الأبيض.

وبحسب المصادر، أبلغ ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يمنح الدبلوماسية "فرصة أخيرة"، لكنه بات أكثر ميلا إلى تنفيذ ضربة عسكرية إذا استمر الجمود. كما غير البيت الأبيض برنامج ترامب لعطلة نهاية الأسبوع ليبقى في واشنطن، فيما قال الرئيس الأميركي إنه لن يحضر زفاف ابنه بسبب "شؤون الدولة".

وفي المقابل، تواصل باكستان جهود الوساطة عبر زيارة عاصم منير إلى طهران، حيث يعقد لقاءات مع القادة الإيرانيين لاستكمال المناقشات التي بدأت خلال جولة المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد في أبريل الماضي.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لبحث مقترحات إنهاء الحرب، وسط استمرار الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز.

وقالت مصادر إيرانية وغربية إن الفجوات بين الجانبين تقلصت، لكن نقاطا أساسية لا تزال عالقة، بينها برنامج التخصيب الإيراني، ورفع العقوبات، ومستقبل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، إضافة إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن هناك "بعض المؤشرات الإيجابية" في المحادثات، لكنه شدد على أن التوصل إلى حل سيصبح مستحيلا إذا واصلت إيران فرض قيود أو رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده تبحث أيضاً "خطة بديلة" في حال تعثر المسار الدبلوماسي.

وفي ظل استمرار التوتر، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الحالية قد تدفع سوق الطاقة العالمية إلى "منطقة الخطر" خلال الصيف، مع ارتفاع الطلب وتراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.