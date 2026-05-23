وأعلن الأمين العام للحكومة قرار الإقالة خلال بث رسمي ليل الجمعة، بعد أشهر من التوتر المتزايد بين فاي وسونكو، القياديين البارزين في حزب "باستيف" الذي أنهى حكم الحزب التقليدي في انتخابات 2024.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه السنغال تحديات اقتصادية وضغوطا مرتبطة بارتفاع الديون، وسط مخاوف من تداعيات سياسية جديدة على الاستقرار الداخلي.

وكان سونكو، الذي يتمتع بشعبية واسعة خصوصا بين الشباب، قد دعم ترشح فاي للرئاسة بعدما منع من خوض الانتخابات بسبب إدانة قضائية في قضية تشهير.

وكتب سونكو في منشور قصير على موقع إكس بعد إقالته: "الحمد لله، الليلة سأنام مرتاح البال في حي كير جورجي".